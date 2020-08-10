Falcao'dan indirim talep edilecek

Ekonomik yapıyı dengede tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao’dan indirim talep edecek. Yıllık ücreti performans primleriyle 7 milyon euroya yakın olan Kolombiyalı yıldızın, bu isteğe sıcak bakabileceği öğrenildi

Galatasaray, maaş bütçesini dengelemeye çalışıyor. Transferde ekonomik olarak dikkatli davranan sarı kırmızılılar, oyuncu giderlerini aşağıya çekmek için girişimlerini sürdürüyor.

Yüksek ücret alan isimlerle görüşme sağlayan yönetimin, Falcao’dan indirim talep edeceği öğrenildi.

Performans primleriyle birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun, bu isteğe olumlu yaklaşabileceği ifade edildi.

2 milyon euro olan performans primlerinden vazgeçmesi isteniyor

Yönetimin geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklarla eleştirilen Falcao’dan, 2 milyon euro olan primlerinden vazgeçmesini isteyeceği kaydedidi. Falcao’nun, Türkiye’de kalmak istediği, bu nedenle de yönetimin istediği indirimi kabul edileceği belirtildi.

Ryan Babel'in yerine Kamil Jozwiak

Diğer yandan Galatasaray’da transferde çalışmaları da sürdürüyor. Ryan Babel ile yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar, sol kanat için alternatifini buldu.

Galatasaray’ın, scout ekibinin tavsiyesi ile Polonyalı Kamil Jozwiak’ı gündemine aldığı gelen haberler arasında.

Yönetimin, önümüzdeki günlerde Lech Poznan'da oynayan 22 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunacak.

