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Ertürk: Çok iyi çalışarak lige iyi hazırlandık

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Doğan Ertürk “Geçen yıl en centilmen takım olduk. Bu yıl da ilk hedefimiz bu yönde olacak. Çok iyi çalışarak lige iyi hazırlandık. Çalışmaların meyvesini yeme zamanı geldi. Hakemlerimize de başarılar diliyorum.” açıklamasını yaptı

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Ertürk: Çok iyi çalışarak lige iyi hazırlandık
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde geriye sayım başlarken, takımlar da son hazırlıklarını ve son takviyelerini yaptılar.
Yeni sezona iddialı hazırlanan Akçay, ilk haftada 29 Mayıs Pazar günü Gayretköy Gazi Spor Kulübü ile Akçay Raif Denktaş Stadında karşılaşacak.
Gayretköy Gazi Spor Kulübü ile oynayacakları ilk hafta maçı öncesinde Akçay başkanı Doğan Ertürk sitemize şu açıklamaları yaptı:
“Pazar günü saat 17.30’da kendi sahamızda Gayretköy Spor Kulübünü misafir edeceğiz. Centilmence ve bize yakışır bir şekilde maçın tamamlanacağından şüphemiz yoktur.
Geçen yıl en centilmen takım olduk. Bu yıl da ilk hedefimizin bu yönde olacağının altını çizerim.
Çok iyi çalışarak lige iyi hazırlandık. Ligi en iyi yerde bitireceğimizden şüphem yoktur. Tüm futbolcularıma, teknik heyete ve yönetime güvenim sonsuzdur. Herkes canla başla çalıştı.
Şimdi artık çalışmaların meyvesini yeme zamanı geldi. Tüm takımlara başarılar diler, sakatlıksız ve sıkıntısız bir sezon geçmesini ümit ediyorum.
En zor işin hakemlerimize düştüğünü biliyoruz. Her zaman onların da yanındayız. Onlara da başarılar diliyorum.”
 
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