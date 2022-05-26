Yesilyayla: Sezona zor bir maçla başlayacağız

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde geriye sayım başlarken, takımlar da son hazırlıklarını ve son takviyelerini yaptılar.

Yeni sezona iddialı hazırlanan Gayretköy Gazi Spor Kulübü, ilk haftada 29 Mayıs Pazar günü Akçay ile Raif Denktaş Stadında karşılaşacak.

Akçay ile oynayacakları ilk hafta maçı öncesinde Gayretköy basın sözcüsü ve futbolcusu Erhan Yesilyayla, gazetemize şu açıklamaları yaptı:

“Gayretköy olarak sezona çok zor bir maçla başlayacağız. Deplasmanda iddialı bir takım kuran Akçay ile karşılaşacağız.

Maçın centilmence geçmesini dilerim. Ben bileğimden sakatlığım olmasından dolayı ilk maçta oynayamayacağım. Tüm takımlara başarılar dilerim.

