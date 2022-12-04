Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı

Hedefleri farklı iki takımın Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmasında konuk Doğan Türk Birliği ikinci devrede bulduğu gollerle Çetinkaya’yı 2 -0 mağlup etti

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mustafa Torun, Engin Akkagün

Çetinkaya:Kani K. Çeliker, Cemal Ş. Kurt(Erce Çakmak), Agit Altan, Osman Şah, Berkay Demir (Mehmet Söker), Malick Mane, Ekrem Sümeraka(Berkant),Salih Adakan, Çağlar Toklu, Doğukan M. Kurt, Mehmetali İlkbahar,

Doğan T. Birliği: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy, Mustafa K. Atlar, Aydın Aygın(Kenan Oshan(Güvenç), Emin Atabek, Arda E. Metin (Doğukan Demirman), Ali Akbulut (Tansel), Ali Savaşan, Billy Michael, Faoruk Dadzie(Koral)

Goller: Dk.65 Billy Michael Dk.78 Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)



AKSA Süper Lig’in 11’inci haftasında Çetinkaya’nın konuğu olan Doğan Türk Birliği, maçın 2’nci devresinde bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada goller 65’inci dakikada Billy Michael ve 78’inci dakikada Kenan Oshan’dan geldi. Maçın sonunda 3 puanı alan taraf Doğan Türk Birliği ligde 20 puana ulaştı ve haftayı 6’ncı sırada tamamladı. Çetinkaya ise bu mağlubiyetin ardından 8 puanda kaldı.

Dk. 9 DTB’nin kullandığı köşe vuruşunda Farouk’un kafa vuruşu direkten döndü.

Dk. 18 DTB atağında Billy’nin ortasında Arda bomboş pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Dk. 20 Çetinkaya atağında Mane’nin pasında topla buluşan Doğukan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Ozan’ı geçemedi.

Dk.22 DTB atağında Billy’nin vuruşunu Kani önledi, dönen topu Farouk Dadzie bomboş pozisyonda dışarıya gönderdi.

Dk. 27 DTB atağında Farouk’un vuruşunda Kani golü önledi.

Dk.32 DTB atağında Aydın’ın pasında Arda net pozisyondan yararlanamadı.

41’: DTB atağında Billy, Agit mücadelesinde Billy yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak Hüseyin Eyyüpler devam kararı verdi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Dk. 62 DTB atağında Tansel’in savunma arkasına pasında Billy kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Kani’yi geçemedi ve DTB mutlak golden oldu.

Dk. 65 DTB’de Kenan’ın kullandığı köşe vuruşunda Billy kafa ile topu filelere gönderdi (0-1).

Dk.78 DTB atağında Farouk’un pasında Kenan tek vuruşla topu ağlara gönderdi (0-2).

Maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi DTB 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

