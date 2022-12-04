İleri; “Hedefim Türkiye Şampiyonluğu ve Milli Takım”

Ülkemizin genç masa tenisçilerinden ARUCAD Anka Spor Derneği sporcusu Ali İleri, gelecekle ilgili planlarını açıkladı.

Masa Tenisi dalı ülkemizde gelişmeye devam ediyor. Kısıtlı imkanlara rağmen günden güne alt yapıdaki sporcu sayısını artırmayı başaran Masa Tenisi Federasyonu’nda sporcu yazı dizisinin ikinci konuğu ARUCAD Anka Spor Derneği’nin 2009 doğumlu sporcusu Ali İleri.

Yıldızlar, Gençler (U19) ve Büyükler kategorilerinde mücadele eden Ali, başarılı maçlar çıkarıp dereceler elde ediyor.

Masa Tenisine 8 yaşında başladığını söyleyen Ali, “Masa Tenisini çok seviyorum. Ülkemizde genellikle futbola ağırlık veriliyor. Ama bende bu durum böyle olmadı. Küçük yaşlarda futbol da oynadım ancak masa tenisi bir başka. Bu spor dalına babam sayesinde başladım. Bana masa tenisini küçük yaşlarda sevdirdi ve çok destek oldu. Oynadıkça yeteneğimi fark ettim ve devam ettim” dedi.

İlerleyen yıllarda masa tenisiyle ilgili olarak kariyerine devam etmek istediğini söyleyen ve babasını örnek aldığını söyleyen Ali İleri, “Çalışmalarımı yoğun tempoda sürdürüyorum. Bir yandan eğitimime devam ederken, diğer yandan da masa tenisine ayırabildiğim kadar zaman ayırıyorum. Maalesef ülke şartlarından dolayı sporu profesyonel olarak yapamıyoruz. Ama pes etmeyeceğim. Kendimi geliştirip ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Türkiye şampiyonluğu ve Milli Takımda yer almak en büyük hedeflerim arasında” şeklinde konuştu.