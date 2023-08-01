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“Digiturk Kıbrıs U14 Ligi”nde 5 takım kayıpsız

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“Digiturk Kıbrıs U14 Ligi”nde 5 takım kayıpsız
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği “Digiturk Kıbrıs U14 Ligi”nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 6. Hafta itibariyle Binatlı, Doğan Türk Birliği, bir maçları eksik Esentepe ile 1461 İskele Trabzon ve Yonpaş Dumlupınar namağlup yollarına devam ediyorlar.
6. hafta karşılaşmaları sonunda ise şu sonuçlar alındı:
1.Grup:
Binatlı 4 – Yalova 1
Baf Ülkü Yurdu 2 – Yükseliş 1
Lefke 0 – Doğukent 4
2. grup:
Gönyeli 1 – Yenicami 1
Çetinkaya 3 – Küçük Kaymaklı 1
Göçmenköy 3 – Hamitköy 0 (hükmen)
3.Grup:
Doğan Türk Birliği 8 – Merit Alsancak Yeşilova 0
Girne Halk Evi 2 – Karaoğlanoğlu 0
Ozanköy 3 – Türk Ocağı Limasol 2
4. Grup:
Düzkaya 3 – Taşkent 0
Dilekkaya 4 – Lefkoşa Spor Birliği 1
5.Grup:
Dörtyol 1 – Vadili 2
Mağusa Türk Gücü 11 – Mesarya 0
Türkmenköy 1 – Yonpaş Dumlupınar 7
6. Grup:
Yeni Erenköy 5 – Yedikonuk 4
Baf Canbulat 1 – Dipkarpaz 0
 
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