Alnar, Avrupa sıralamasında 13’üncü basamağa yükseldi

Mustafa Alnar, Euro Tour Terme Olimia’yı 148 sporcu içerisinde 9. sırada tamamlama başarısı göstererek Avrupa Genel Sıralamasında 664 sporcu içerisinde 13. sıraya yükseldi.

Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu (EPBF) tarafından düzenlenen Euro Tour organizasyonunda Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’na bağlı sporcularımız mücadele etmeye devam ediyor. Yaş sınırı olmadan Avrupa’nın en iyilerinin katılım gösterdiği Euro Tour’un Slovenya’da 29-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Terme Olimia etabında Mustafa Alnar, Efe Özkutaylı ve Alara Ghaffari yer alarak genel sıralamadaki yerlerini yükseltmeye çalıştılar.ALNAR EN İYİ DERECESİNİ ELDE ETTİKariyerinde daha önce Avrupa şampiyonluğu bulunan Mustafa Alnar, Euro Tour Terme Olimia etabını 9’uncu olarak tamamladı. Daha önce katılım gösterdiği etaplardaki en iyi sıralamasını elde eden Alnar, ilk maçında Polonya’dan BartoszRozwadowski’yi 9-5 yenerek tur atladı. İkinci maçında Çekya’danMatousVlk’ı 9-1 ile geçen Alnar, sonraki turda da yine Çekya’danPetr Urban’ı 9-5 ile yenerken, Son 32 turunda Bosna Hersek’ten AjdinPiknjac’ı 9-2 yenerek Son 16 turuna kaldı. Bu turda Polonya’dan MateuszSniegocki’ye 9-7 mağlup olan temsilcimiz, 148 kişi arasında 9’uncu olma başarısı gösterdi. Avrupa genel sıralamasında hanesine 330 puan yazdıran Alnar, toplam puanını 1710 yaparak toplam 664 sporcu içerisinde 13’üncü sırada yer aldı.EFE İLERİSİ İÇİN UMUT VERDİKuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun genç ve gelecek vaat eden 17 yaşındaki sporcusu Efe Özkutaylı da deneyim kazanmaya devam ediyor. Üçüncü kez bir Euro Tour organizasyonuna katılan Özkutaylı, ilk maçında Almanya’dan Stefan Kasper’e 9-5 mağlup oldu. Bir sonraki maçında Hollanda’dan SonnyHaegmans’ı geçen Efe, ardından Almanya’dan AlessioHybler’i 9-1’lik farklı skorla yenerek tur atladı. Polonya’dan ArkadiuszBrzekowski’yi 9-5 yenerek çıkışını sürdüren Efe, ilk maçta mağlup olduğu Stefan Kasper ile yeniden karşılaşırken mücadeleyi 9-4 mağlubiyetle kapatarak 148 kişi içerisinde 33’üncü oldu ve daha önce katıldığı Euro Tour organizasyonları içinde en iyi sıralamasını elde etti. Efe, bu turda elde ettiği 275 puanla genel sıralamada 655 puana yaptı ve 122’nci sırada yer aldı.ALARA’DAN 9’UNCULUKÖnceki hafta Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde ederek gururlandıran Alara Ghaffari, Euro TourWomen mücadelesinde yer alan bir diğer temsilcimiz oldu. İlk turda Ukrayna’dan DaryaSiranchuk’a 7-1 mağlup olarak organizasyona kötü bir başlangıç yapan Alara, sonraki turda Almanya’dan Ina Kaplan’ı 7-6 yendi. Slovenya’dan NatalijaGolob’u 7-6 ile geçen Alara, Almanya’dan NataliaGabriel’i mağlup ettikten sonra Norveç’ten Nina Torvund’a 7-5 yenilerek Euro Tour mücadelesini 29 sporcu arasında 9’uncu olarak tamamladı. Hanesine 330 puan yazdıran temsilcimiz genel sıralamada puanını 1595 yaparak 12’nci sırada yer aldı.Bir sonraki Euro Tour etabı 12-14 Ekim tarihlerinde yine Slovenya’da Euro TourLasko adı altında düzenlenecek.