Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de günün sonuçları ve yarının programı

1.GRUP (9.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
Zümrütköy-A.Gaziveren: 1 – 3
Yedidalga-Akçay: 0 – 2
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Doğancı: Mehmetcan Erli
2.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
Çamlıbel-E.Sadrazam Kayalar: 1 – 2
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-T.E.Tepebaşı: Mustafa Torun
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Göksu S.D: Baran Marangoz
3.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
Bahçeli-Taşkent: 2 – 2
Yenikent Perçinci-Alayköy:
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Ağırdağ Boğaz: Abdülkadir Karadağ
4.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
Dilekkaya-Aslanköy: 0 – 0
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Kırıkkale:Burak Mandıralı
18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Gaziköy: Şahin Coşkun
5.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
Pergama-Alaniçi: 5 – 1
Akdoğan-Mutluyaka: 2 – 0
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-E.U.Güvercinlik: Serdar Gürpınar
6.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
1461 İskele Trabzon-Boğaziçi: 0 – 1
7.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
Büyükkonuk-S.R.Yarköy: 0 – 3
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-H.Falyalı Kumyalı: Arif Malek
18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-Bafra: Cenk Aras Özfutu
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