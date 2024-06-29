Digiturk BTM 2. Lig’de günün sonuçları ve yarının programı

1.GRUP (11.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
Zümrütköy-Akçay: 3 – 1
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Aamara Gaziveren (Burak Yiğit)
18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Yedidalga (Yusufcan Dönder)
2.GRUP (8.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
Çamlıbel-Tatlısu: 1 – 0
Göksu S.D.-T.E.Tepebaşı:0 – 8
E.S.Kayalar-Akdeniz: 0 – 1
3.GRUP (8.Hafta)
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Dağyolu (Arif Malek)
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Yenikent Perçinci-Bahçeli (Baran Marangoz)
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Taşkent (Şakir Azizoğlu)
4.GRUP (8.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
Dilekkaya-Doğukent: 15 – 2
Aslanköy-Akıncılar: 5 – 0
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Gaziköy (Tufan Çerçioğlu)
5.GRUP (8.Hafta)
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Korkuteli (Buse Bağrıkara)
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Mutluyaka (Mehmetcan Erli)
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Akdoğan (Cenk Aras Özfuttu)
6.GRUP (8.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
Serdarlı-1461 İskele Trabzon: 9 – 0
Boğaziçi-Ötüken: 3 – 3
7.GRUP (8.Hafta)
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Ç.G.Yedikonuk (Serdar Gürpınar)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-H.F.Kumyalı (İbrahim Katmer)
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Büyükkonuk (Yalçın Kabacıklı)
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