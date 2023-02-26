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Cihangir’i, durdurana aşk olsun

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Aksa Süper Ligde zirvenin takipçisi Cihangir bu sezon evinde oynadığı maçlarda kazanma alışkanlığını Göçmenköy karşısında da sürdürerek rakibini çok rahat bir oyun sonrasında 3 – 0 mağlup etti

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Cihangir’i, durdurana aşk olsun
Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Serkan Özdenkci
Cihangir: Dursun Cem Ateş, Nurettin, Selçuk ,Babacar Mbaye Diop (Mehmet), Muhittim Tümbül, Tacettin (Berhan Celme) , Sercan,  Ali Öztürk, Mikail, Yankı ( Necati İnce), Rahmi Çelik
Göçmenköy: Yusuf Yontar, Gökhan, Bayram, Reşit, Bekir, (Mustafa Gezer), Amadou Samb (Musa Şanlıer), Burak,  Malik Yakubu, Mustafa İnanç, (Arda Sözcü), Alattin (Cemal Terkan), Mahmut İneci.
Goller: Dk.40 Babacar Mbaye Diop Dk.66 Reşit Erişik (K.K) Dk.89 Muhittin Tümbül (P) (Cihangir)
Kırmızı Kart: Dk.85 Gökhan Özer (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Lig’in 18’inci haftasında Göçmenköy’ü konuk eden Cihangir, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşma goller, 40’ıncı dakikada Babacar, 66’ncı dakikada Reşit Erişik (kendi kalesine) ve 86’ncı dakikada penaltı atışından Muhittin Tümbül’den geldi.
Göçmenköy’de karşılaşmanın 85’inci dakikasında Gökhan Özer Kırmızı karla oyun dışında kaldı.
Haftayı 3 puanla kapatan Cihangir, ligdeki puanını 45’e yükseltti, Göçmenköy ise aldığı mağlubiyetin ardından 14 puanda kaldı.
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 16 15 1 0 50 11 39 46
2. Cihangir GSK 18 14 3 1 45 20 25 45
3. Mesarya SK 18 10 5 3 32 14 18 35
4. Yenicami AK 17 10 5 2 37 22 15 35
5. Lefke TSK 18 9 3 6 24 18 6 30
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 18 8 6 4 25 21 4 30
7. Doğan Türk Birliği 16 7 5 4 33 18 15 26
8. Küçük Kaymaklı TSK 18 5 2 11 24 36 -12 17
9. Merit Alsancak Yeşilova SK 18 4 5 9 21 37 -16 17
10. Türk Ocağı Limasol 18 4 2 12 17 28 -11 14
11. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 18 3 5 10 21 35 -14 14
12. Göçmenköy İYSK 18 3 5 10 23 44 -21 14
13. Çetinkaya TSK 17 3 4 10 12 32 -20 13
14. Hamitköy ŞHSK 18 3 2 13 18 35 -17 11
15. Gönyeli SK 17 2 3 12 18 46 -28 9
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