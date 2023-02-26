Cihangir’i, durdurana aşk olsun

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Serkan Özdenkci
Cihangir: Dursun Cem Ateş, Nurettin, Selçuk ,Babacar Mbaye Diop (Mehmet), Muhittim Tümbül, Tacettin (Berhan Celme) , Sercan, Ali Öztürk, Mikail, Yankı ( Necati İnce), Rahmi Çelik
Göçmenköy: Yusuf Yontar, Gökhan, Bayram, Reşit, Bekir, (Mustafa Gezer), Amadou Samb (Musa Şanlıer), Burak, Malik Yakubu, Mustafa İnanç, (Arda Sözcü), Alattin (Cemal Terkan), Mahmut İneci.
Goller: Dk.40 Babacar Mbaye Diop Dk.66 Reşit Erişik (K.K) Dk.89 Muhittin Tümbül (P) (Cihangir)
Kırmızı Kart: Dk.85 Gökhan Özer (Göçmenköy)
AKSA Süper Lig’in 18’inci haftasında Göçmenköy’ü konuk eden Cihangir, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşma goller, 40’ıncı dakikada Babacar, 66’ncı dakikada Reşit Erişik (kendi kalesine) ve 86’ncı dakikada penaltı atışından Muhittin Tümbül’den geldi.
Göçmenköy’de karşılaşmanın 85’inci dakikasında Gökhan Özer Kırmızı karla oyun dışında kaldı.
Haftayı 3 puanla kapatan Cihangir, ligdeki puanını 45’e yükseltti, Göçmenköy ise aldığı mağlubiyetin ardından 14 puanda kaldı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|16
|15
|1
|0
|50
|11
|39
|46
|2.
|Cihangir GSK
|18
|14
|3
|1
|45
|20
|25
|45
|3.
|Mesarya SK
|18
|10
|5
|3
|32
|14
|18
|35
|4.
|Yenicami AK
|17
|10
|5
|2
|37
|22
|15
|35
|5.
|Lefke TSK
|18
|9
|3
|6
|24
|18
|6
|30
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|18
|8
|6
|4
|25
|21
|4
|30
|7.
|Doğan Türk Birliği
|16
|7
|5
|4
|33
|18
|15
|26
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|18
|5
|2
|11
|24
|36
|-12
|17
|9.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|18
|4
|5
|9
|21
|37
|-16
|17
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|18
|4
|2
|12
|17
|28
|-11
|14
|11.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|18
|3
|5
|10
|21
|35
|-14
|14
|12.
|Göçmenköy İYSK
|18
|3
|5
|10
|23
|44
|-21
|14
|13.
|Çetinkaya TSK
|17
|3
|4
|10
|12
|32
|-20
|13
|14.
|Hamitköy ŞHSK
|18
|3
|2
|13
|18
|35
|-17
|11
|15.
|Gönyeli SK
|17
|2
|3
|12
|18
|46
|-28
|9