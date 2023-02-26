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Yeşilova’ya Mejdi hayat verdi

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Aksa Süper Ligde play-out hattından uzaklaşmak isteyen iki takım olan K.Kaymaklı ile Yeşilova arasında Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’ndaki zorlu mücadelede Yeşilova son dakikalarda Mejdi’nin attığı golle sahadan 2-1 ayrıldı

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Yeşilova’ya Mejdi hayat verdi
Stad: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Engün Akkagün, Serdar Gürpınar
K. Kaymaklı: Raif D. Pehlivan, Mehmet Kaygısız, Bahadır, Sena, Muhammet Nazik, Ahmet (Tuğrul), Obada Felix, İbrahim Kaba, Ahmet Hatay, Kemal (Arda Kortay), Yağış Gençay (Hasan C. Evren)
Merit A. Yeşilova: Kemal Molla, Billy Mehmet, Mejdi, Mehmet Tekin (Mehmet Kum), Fidelis Iria, Cemal Yaşınses(Memduh), Bayram,  Vakkas Kaynarca (Güvenç), Gökhan , Mehmet F. Parlak (Selçuk), Mustafa Vardi
Goller: Dk.41 Obada Felix (K. Kaymaklı) Dk.9 Fidelis Iria Dk.89 Mejdi Direniş (Yeşilova)
 
AKSA Süper Lig’in 18’inci haftasında Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Merit Alsancak Yeşilova, haftayı 3 puanla kapattı.
Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 9’uncu dakikada Fidelis Iria ile 1-0 öne geçti.
Kaymaklı, 41’inci dakikada Obada Felix ile Yeşilova’nın golüne cevap verdi ve ilk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Merit A. Yeşilova 89’uncu dakikada Mejdi’nin golüyle yeniden öne geçerek, karşılaşmayı da 2-1 kazanarak mutlu evine döndü.
Merit Alsancak Yeşilova bu galibiyetle 17 puana ulaşırken, Küçük Kaymaklı aldığı mağlubiyet sonrasında 17 puanla haftayı tamamladı.
 
 
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