Çıdamlılar, 12 yıl sonra buluştu

Hüseyin Çıdamlı, tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele etmeye hazırlanan Mesarya’ya transfer olmuştu.

Hüseyin Çıdamlı, bu transferle birlikte kardeşi İbrahim Çıdamlı ile aynı takımda oynama şansı elde etti. Son olarak 2008 – 2009 sezonunda o dönem Süper Ligde olan Türkmenköy’de birlikte forma giyen 2 kardeş futbolcu 12 yıl sonra yeniden aynı takımda buluştular.

Hüseyin Çıdamlı, geride kalan yıllar içerisinde çoğunlukla Hamitköy’de forma giymişti. İbrahim Çıdamlı ise birçok takımda futbol kariyerini geçirmişti.

