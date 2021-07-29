Davulcu'dan ayrılık kararı

Lefke Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına iddialı başlarken, teknik direktör Toygar Davulcu sürpriz bir kararla görevini bırakma kararı aldı.

Hazırlık maçlarında da iyi futbol sergileyen ve iyi sonuçlar alan takımın başarılı teknik adamı Toygar Davulcu yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bırakma kararı aldı.

Sosyal medyadaki takım grubuna görevini bıraktığını yazan Toygar Davulcu, 2 gündür de telefonlarını kapatarak sakin kalmayı tercih etti.

