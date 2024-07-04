Çetinkaya, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor

Lefkoşa’nın Efsane kulübü Çetinkaya geleceğe yatırım amaçlı transferlerine devam ediyor. Çetinkaya son olarak Mustafa Hacı Ali Yılmazköy Kulübü’nden 14 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Uğurlu’yu bonservisiyle birlikte renklerine bağladı. Uğurlu, gelişimine Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’de devam edecek.



