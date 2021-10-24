Çetinkaya, Bostancı’dan galibiyet çıkardı

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligde 6. hafta maçında Yalova ile Çetinkaya arasındaki çekişmeli maçı Çetinkaya, Yusuf Kondoz’un golüyle 1 – 0 kazandı.

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında Evren Karademir’in yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçti. İlk devrede karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede Çetinkaya oyuna ağırlığını koydu. Ancak Yalova kalecisi Sercan yaptığı kurtarışlarla rakibe gol izni vermedi. Bir pozisyonda ise top direkten döndü. 66. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında ise Yusuf Kondoz takımını öne geçirdi. 0 – 1 Kalan bölümde Yalova eşitlik için yüklense de galibiyeti korumayı başaran Çetinkaya maçı 1 – 0 kazanıp, çıkışını sürdürdü.

