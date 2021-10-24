Mesarya gözünü zirveye dikti

Mesarya, 100 Yıl Stadı’nda zayıf rakibi Girne Halk Evi’ni zorlanmadan mağlup ederek üst sıralarda kalmaya devam etti. Girne Halk Evi ise sıkıntılı bölgede kaldı.

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Egeli, Özal Çağlayan

Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, Hüseyin Adal (Dk.88 Eren), İbrahim, Okan (Dk.77 Abdullah), Oğuzhan (Dk.70 Hüseyin Çıdamlı), Sinan, Joseph (Dk.88 Can), Mehmet (Dk.77 Salahi), Yusuf

GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet (Dk.65 Salih), Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi (Dk.73 Ayden), Mustafa Tekpınar, Alpay, Ümit (Dk.57 Mehmet Erfinike)

Goller: 31.Dk Orhan, 68.Dk Mehmet Burçaklı, 86.Dk Salahi (Mesarya)- 89.Dk (P) Yankı (GHE)



Aksa Süper Ligin 6.haftasında, Mesarya, 100 Yıl Stadı’nda taraftarının da desteğiyle zayıf rakibi Girne Halk Evi’ni zorlanmadan mağlup ederek üst sıralarda kalmaya devam etti. Güçlü rakibinden puan çıkaramayan Girne Halk Evi ise sıkıntılı bölgede kaldı.

Maçın başından itibaren etki olan Mesarya, ilk devreyi savunma oyuncusu Orhan’ın golü ile 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de oyunu kontrolünde tutan Mesarya, daha atak olan taraftı. 68.dakikada gelişen Mesarya atağında deneyimli isim Mehmet Burçaklı farkı ikiye çıkardı.

2-0’dan sonra da istediklerini sahada yapan taraf olan Mesarya, 86’da sonradan oyuna dahil olan genç Salahi’nin golü ile farkı 3’e çıkardı.

Son bölümde en azından bir gol için yüklenen GHE’nin kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Yankı maçın skorunu belirledi. 3*1



