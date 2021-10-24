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Mesarya gözünü zirveye dikti

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Mesarya, 100 Yıl Stadı’nda zayıf rakibi Girne Halk Evi’ni zorlanmadan mağlup ederek üst sıralarda kalmaya devam etti. Girne Halk Evi ise sıkıntılı bölgede kaldı.

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Mesarya gözünü zirveye dikti
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Stadyum: Paşaköy 100. Yıl Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Egeli, Özal Çağlayan
Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, Hüseyin Adal (Dk.88 Eren), İbrahim, Okan (Dk.77 Abdullah), Oğuzhan (Dk.70 Hüseyin Çıdamlı), Sinan, Joseph (Dk.88 Can), Mehmet (Dk.77 Salahi), Yusuf
GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet (Dk.65 Salih), Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi (Dk.73 Ayden), Mustafa Tekpınar, Alpay, Ümit (Dk.57 Mehmet Erfinike)
Goller: 31.Dk Orhan, 68.Dk Mehmet Burçaklı, 86.Dk Salahi (Mesarya)- 89.Dk (P) Yankı (GHE)
 
Aksa Süper Ligin 6.haftasında, Mesarya, 100 Yıl Stadı’nda  taraftarının da desteğiyle zayıf rakibi Girne Halk Evi’ni zorlanmadan mağlup ederek üst sıralarda kalmaya devam etti. Güçlü rakibinden puan çıkaramayan Girne Halk Evi ise sıkıntılı bölgede kaldı.
Maçın başından itibaren etki olan Mesarya, ilk devreyi savunma oyuncusu Orhan’ın golü ile 1-0 önde tamamladı.
İkinci devrede de oyunu kontrolünde tutan Mesarya, daha atak olan taraftı. 68.dakikada gelişen Mesarya atağında deneyimli isim Mehmet Burçaklı farkı ikiye çıkardı.
2-0’dan sonra da istediklerini sahada yapan taraf olan Mesarya, 86’da sonradan oyuna dahil olan genç Salahi’nin golü ile farkı 3’e çıkardı.
Son bölümde en azından bir gol için yüklenen GHE’nin kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren  Yankı maçın skorunu belirledi. 3*1
 
 
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