Cenk Şeren’in cezası belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, Yenierenköy – Mormenekşe maçında saha dışına gönderilen ve tribünde hakeme küfür ettiği tespit edilerek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yenierenköy teknik direktörü Cenk Şeren’le ilgili kararını açıkladı.

Disiplin Kurulu kararı şöyle:

18784 maç numarası ile Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda gerçekleşen Yenierenköy TSK – Mormenekşe GBSK AKSA 1. Lig müsabakasında, Yenierenköy TSK, 1088 lisans numaralı Antrenörü Cenk Osman Şener, müsabaka esnasında disiplin ihlali nedeni ile hakem tarafından oyun alanı dışına ihraç edilmesini müteakip tribünlerden hakemlere yönelik ağır hakaret, küfür içerikli sözler sarf ettiği cihetle, DS-16/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Mezkur sevk kararına istinaden gerçekleşen duruşmaya, savunma hakkını kullanabilmek için iştirak etmemiştir. Konuya ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirme ve incelediğimiz hakem raporları neticesinde, Cenk Osman Şeren’in DT 41’nci maddeyi ihlal ettiğine bulgu yaparız.

Sonuç olarak, Yenierenköy TSK 1088 lisans numaralı Antrenör Cenk Osman Şener’e DT 41(1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) ( c) uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği karar verilmiştir.



