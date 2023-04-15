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Zorlu maçta YDÜ finalde

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Zorlu maçta YDÜ finalde
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de final-four’da ilk finalist Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. 
UKÜ Arena’da oynanan maça iyi başlayan YDÜ olmasına karşın DAÜ erken toparlandı ve periyot ortasında da öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodu YDÜ 11-10 önde kapadı. İkinci periyotta da dengeli bir oyun vardı, iki takımın üstünlük kurma çabasına karşın devre 20-20 eşitlikle tamamlandı.
Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan YDÜ, Alp Kıvanç Rıza’nın skorer oyunu ile aradığı farka ulaştı ve son periyoda 36-28’le önde girdi. DAÜ son periyodun sonlarında toparlanarak hem farkı kapadı ve hem son dakikada öne geçti. YDÜ, maçı bırakmayarak eşitliği sağladı, DAÜ bir kez daha öne geçerken YDÜ 4 saniye kala Otienno’nun basketi ile öne geçti ve karşılaşmayı 47-46 kazanarak finale yükseldi.
YDÜ’de 19 sayı üreten Alp Kıvanç Rıza galibiyette önemli rol alan isim oldu
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