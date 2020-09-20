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BTM’de 6 finalist belirlendi

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BTM 2. Lig'de Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan finale yükselen 6 takım oldu

BTM’de 6 finalist belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları oynandı. Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan finale yükselen takımlar oldular.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Karadeniz 61 SB - Yeni Erenköy TSK, 1-2
Gaziveren SK - Pile TSK, 0-0 (Penaltılarda 4-3)
Ergazi GSK - Ötüken TKOSK, 0-2
Sadrazam Kayalar SK - Kırıkkale TSK, 2-0
Haspolat SGSK - Kalkanlı SK, Orhan Dural Stadı, 3-1
Akıncılar GSK - Demirhan SK, 0-0 (uzatmalarda0-1)
Foto: NECATİ KÜLAHLILAR
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