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Final eşleşmeleri belirlendi

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Bölgesel Terfi Müsabakaları 2. Lig'de 2. tur tamamlanırken, 23 Eylül’de oynanacak olan final eşleşmeleri şöyle oldu

Final eşleşmeleri belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlanırken,gözler final maçlarınaçevrildi.
23 Eylül Saat 16:00’da oynanacak olan final eşleşmeleri şöyle oldu:
Yeni Erenköy TSK / Gaziveren SK
Ötüken TKOSK / Sadrazam Kayalar SK
Haspolat SGSK / Demirhan SK
21 yaş altı kuralı ile ilgili düzenleme
KTFF BTM Kurulu lig formatında oynanan 21 yaş altı oyuncu bulundurma zorunluluğu kuralını da geçici olarak düzenledi. Buna göre daha önce -1 puan cezası olarak belirlenen ceza, final maçlarında puan usulü olmadığı için "hükmen mağlubiyet" olarak düzenlendi. Bu kurala uymayan kulüplerin 3-0 hükmen mağlup olması kararlaştırılcdı.
 (Foto: İsa TABAK)
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