Final eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlanırken,gözler final maçlarınaçevrildi.
23 Eylül Saat 16:00’da oynanacak olan final eşleşmeleri şöyle oldu:
Yeni Erenköy TSK / Gaziveren SK
Ötüken TKOSK / Sadrazam Kayalar SK
Haspolat SGSK / Demirhan SK
21 yaş altı kuralı ile ilgili düzenleme
KTFF BTM Kurulu lig formatında oynanan 21 yaş altı oyuncu bulundurma zorunluluğu kuralını da geçici olarak düzenledi. Buna göre daha önce -1 puan cezası olarak belirlenen ceza, final maçlarında puan usulü olmadığı için "hükmen mağlubiyet" olarak düzenlendi. Bu kurala uymayan kulüplerin 3-0 hükmen mağlup olması kararlaştırılcdı.
(Foto: İsa TABAK)
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