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BTM 2’de yarı final heyecanı

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BTM 2. Lig’de çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan yarı finalin ilk maçları Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.00’de oynanacak

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BTM 2’de yarı final heyecanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de yarı final 1. maçları bu hafta sonu oynanacak.
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan çeyrek final maçları sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen Yeniceköy,Kırıkkale,  Sadrazam Kayalar, Aslanköy, Serdarlı,Gaziköy,AtollKozanköy,DipkarpazAğırdağ Boğaz Gayretköy,Tuzlaspor ve Ergazi takımları daha önceden yapılan kura çekimindeki eşleşmelere göre eşleşerek yarı final maçlarına çıkacaklar.
Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan yarı finalin ilk maçları saat 18.00’de oynanacak.
Maç programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
29 TEMMUZ CUMARTESİ
Görneç Üç Şehitler Stadı: Yeniceköy – Tuzlaspor (Fatih Bardakçıoğlu)
Gaziköy Şenol Stadı: Kırıkkale – Gayretköy (Zekai Töre)
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Sadrazam Kayalar – Ağırdağ Boğaz (Şakir Azizoğlu)
30 TEMMUZ PAZAR
Türkmenköy M. Ali Toker Stadı: Aslanköy – Dipkarpaz (İsmail Ercan)
Görneç Üç Şehitler Stadı: Serdarlı – AtollKozanköy (Abdullah Genç)
Gaziköy Şenol Stadı: Gaziköy – Ergazi (Mustafa Torun)
 
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