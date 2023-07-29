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İtfaiyede yoğun mesai

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İtfaiye ekipleri, 1 Ocak - 26 Temmuz tarihleri arasında, yangınlar haricinde 523 hususi servis olayı icra etti

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İtfaiyede yoğun mesai
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan itfaiye ekiplerinin, 1 Ocak - 26 Temmuz tarihleri arasında, yangınlar haricinde 523 hususi servis olayı icra ettiği açıklandı.
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan itfaiye ekipleri ülke genelinde meydana gelen yangınlara müdahale etmenin yanı sıra, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma ve 199 İtfaiye Yangın İhbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda, can kurtarma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesine sevk edilmesi konularında da hususi servis hizmetleri veriyor.
1 Ocak - 26 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki hususi servis olayları şöyle:
“Can Kurtarma  190
Yangına Karşı Tedbir Alma           120
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Devlet Hastanesine Sevk Edilmesi  118
Yangın Eğitimi Verilmesi  (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları, askeri birlikler, özel okullar ile kurum ve kuruluşlar)          95
7 aylık dönem içerisinde icra edilen 190 can kurtarma görevinin dağılımı ise şöyle:
Yüksek binalarda, araçların motor bölümünde, ağaçlarda, binaların bodrum katlarında, su boruları içerisinde ve dere yatakları gibi yerlerde mahsur kalan kedilerin kurtarılması: 79
Derin kuyulara düşen canlıların (keçi, koyun, kuzu, oğlak, kedi, köpek vb.) kurtarılması: 31
Meydana gelen trafik kazaları sonucu araçlar içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması: 7
Çok katlı binalarda mahsur kalan şahısların kurtarılması: 22
Asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması: 51”
 
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