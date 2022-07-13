BTM 2 Lig’inde belirsizlik sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin, üyelerinin haklarını uzun süredir alamadıkları gerekçesiyle başlattığı İktisatbankası BTM İkinci Lig maçlarını yönetmeme kararı devam ediyor.

Sorunu çözmek için dün gün boyu kurmayları ile federasyon binasında bekleyen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştiremedi. Başbakanlıktan gelecek görüşme davetini bekleyen KTFF heyeti sorunu ortadan kaldırarak maçları başlatmayı hedefliyor.

