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Cihangir’de neşeli antrenmanlar

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Cihangir’de neşeli antrenmanlar
Aksa Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Cihangir’de yeni sezona yönelik antrenmanlar teknik direktör Toygar Davulcı nezaretinde keyifli bir şekilde sürüyor.
Ligin Mesarya bölgesi ekiplerinden Cihangir’de takımın yeni transferi Sercan Demirman’a doğum günü kutlaması yapıldı. Salı günü gerçekleşen antrenmanın ardından yapılan kutlama ile ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından şu açıklama ile Demirman’ın doğum günü kutlandı:
“Bugün yapılan antremanda ailemizin yeni üyesi Sercan Demirman’ın doğum gününü kutladık. İyi ki doğdun Sercan Demirman!!!”
 
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