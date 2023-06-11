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BTM 2. Lig ilk haftası tamamlandı

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BTM 2. Lig ilk haftası tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig ilk hafta maçları gollü başlarken, ilk hafta mücadeleleri dün oynanan maçlarla tamamlandı.
 
1.GRUP
 Yedidalga Aksu SK – Gaziveren:0 - 1 
Doğancı SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt: 4 – 0
2.GRUP
Serhatköy SK – Akçay SK: 1 – 5
Zümrütköy SK – Gayretköy : 1 – 2
3.GRUP
Kalkanlı SK – Çamlıbel: 1 - 3 
Sadrazam Kayalar SK – Tepebaşı : 2 – 0
4.GRUP
Şirinevler SK – Atoll Kozanköy: 1 – 1
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK – Doğukent: 9 – 1
Doğruyol Pınarbaşı  – Haspolat:  2 - 2 
6.GRUP
Yeniceköy ZSK – Aslanköy: 0 - 2 
Taşkent TSK – Alayköy: 1 – 3
7.GRUP
Dilekkaya ASK – Gaziköy: 1 – 3
Kırıkkale TSK – Pergama : 6 – 1
8.GRUP
Tatlısu Seracılar SK – Alaniçi: 0 - 0 
Bahçeli SK – Serdarlı GB:    1 - 2 
9.GRUP
Yenişehir SK – SB Ticaret Güvercinlik: 0 - 5 
Korkuteli GD – Çayönü SK: 0 – 0
10.GRUP
Royal Sun Ötüken – Mutluyaka: 1 – 1
Tuzlaspor – Boğaziçi SK: 1 - 1 
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Ergazi : 2 – 0
Civisil SK – Bafra SK :1 – 0
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Yedikonuk: 2 – 2
Sipahi TSK – Dipkarpaz: 0 – 4
 
 
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