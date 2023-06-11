BTM 2. Lig ilk haftası tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig ilk hafta maçları gollü başlarken, ilk hafta mücadeleleri dün oynanan maçlarla tamamlandı.
1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Gaziveren:0 - 1
Doğancı SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt: 4 – 0
2.GRUP
Serhatköy SK – Akçay SK: 1 – 5
Zümrütköy SK – Gayretköy : 1 – 2
3.GRUP
Kalkanlı SK – Çamlıbel: 1 - 3
Sadrazam Kayalar SK – Tepebaşı : 2 – 0
4.GRUP
Şirinevler SK – Atoll Kozanköy: 1 – 1
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK – Doğukent: 9 – 1
Doğruyol Pınarbaşı – Haspolat: 2 - 2
6.GRUP
Yeniceköy ZSK – Aslanköy: 0 - 2
Taşkent TSK – Alayköy: 1 – 3
7.GRUP
Dilekkaya ASK – Gaziköy: 1 – 3
Kırıkkale TSK – Pergama : 6 – 1
8.GRUP
Tatlısu Seracılar SK – Alaniçi: 0 - 0
Bahçeli SK – Serdarlı GB: 1 - 2
9.GRUP
Yenişehir SK – SB Ticaret Güvercinlik: 0 - 5
Korkuteli GD – Çayönü SK: 0 – 0
10.GRUP
Royal Sun Ötüken – Mutluyaka: 1 – 1
Tuzlaspor – Boğaziçi SK: 1 - 1
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Ergazi : 2 – 0
Civisil SK – Bafra SK :1 – 0
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Yedikonuk: 2 – 2
Sipahi TSK – Dipkarpaz: 0 – 4
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