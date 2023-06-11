Puma Kadınlar Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde çeyrek final maçları oynandı ve yarı finalist takımlar belli oldu.
Çeyrek final maçları sonucunda Vadili, K.Kaymaklı, C.B. Gençlik Gücü ve Mağusa Spor Akademisi yarı nale yükselen takımlar oldu.
Puma Kadınlar Liginde çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Vadili – Doğan Türk Birliği: 2 – 0
Küçük Kaymaklı – Dumlupınar: 6 – 0
China Bazaar GG – Taşkınköy : 3 – 0
Mağusa Spor Akademisi – Yeşilova: 9 – 0
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