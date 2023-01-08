BTM 1. Ligde 5. Hafta sonuçları

KIRMIZI GRUP
Vadili – Geçitkale: 1 – 4
German Gold A. Vuda – Pile: 0 – 3
Türkmenköy – K. Karadeniz 61: 3 – 1
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Çanakkale: 1 – 2
BEYAZ GRUP
Ortaköy – Mevlevi: 2 - 0
Gülgün Süt Düzova – Denizli: 2 – 5
Miracle Demirhan – Karaoğlanoğlu: 4 – 1
Ozanköy – Seren Süt Dikmen Gücü: 4 – 2
Bostancı Bağcıl – Tatlısu: 3 – 0
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