Bölge derbisinin kazananı çıkmadı

Aksa 1. Ligin ilk haftasında oynanan doğu derbisinde Pera Gençler Birliği ile Yeniboğaziçi mücadelesi ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1 -1 tamamlanarak takımlar ilk haftayı birer puanla kapattılar

Stad:İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu

Pera Gençler B.: Cengiz, Emir, Olgun, Kadir(Yekta), Mehmetali, Berk(Selkan), Ertan, Abdülaziz(Barın), Sertan, Hasan, Bülent(Oğuzhan)

Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, Ali Özay, Çağrı, Barış, Mehmet Çağakan, Hasan( Hüseyin), Serhat(Doğan), Ramadan(Zübeyir), Yıldıray(Ahmet Arıtaş), Turgut(Ahmet Yalçın).

Goller: Dk. 30 Ertan (Pen.) (Gençler Birliği), Dk. 24 Ali Özay(Yeniboğaziçi)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin ilk hafta mücadelesinde iki bölge takımı olan Pera Gençler Birliği ile Yeniboğaziçi karşılaşması ilk devrede atılan birer golle 1-1 tamamlandı.

Maça iyi başlayan konuk Yeniboğaziçi oldu.

Dk. 22 Yeniboğaziçi atağında Yıldıray'ın düşürülmesi nedeniyle, onun kullandığı serbest vuruşta Gençlerbirliği ceza sahası içinde iyi yükselen Ali Özay kafayla topu ağlara gönderdi. 0 -1

Dk. 30 Pera Gençlerbirliği atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içine yapılan ortada defansta Burçin topa elle müdahale etti ve hakem Ali Özer penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara gönderdi. 1 -1

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Dk.50 Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın harika ara pasıyla defans arkasında topla buluşan Turgut Kaçar kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Cengiz ayaklarıyla çıkardı.

Dk. 57 Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Barış’ın çapraz pozisyonda şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Mehmet Çağakan’ın ceza yayından şutunu ise kalaeci Cengiz köşeden çıkardı.

Dk.70 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Doğan çapraz pozisyonda şutunda top yandan auta gitti.

Dk.73 Gençlerbirliği'nin kullandığı serbest vuruşta Emir'in kafa vuruşunda kaleci Remzi son anda topu kornere çeldi.

90+2 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen Sertan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi topu tokatlayarak çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.

