Değirmenlik’ten iyi başlangıç

Aksa Süper Lig’de hedefleri şampiyonluk olan Miracle Değirmenlik ile Doğan Türk Birliği’nin Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’ndaki mücadelesinin galibi Değirmenlik takımı 2 – 0 kazanarak iddiasını ortaya koydu

Stad: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Egeli, İbrahim Katmer

M. Değirmenlik: Hasan Piro, Halil, Adil, Burak Koçar(Dk.81 Salih), Hasan Ulukök (Dk.48 Bahadır), Emmanuel Akabueze, Şükrü, Hüseyin Deynekli, Semih Ünaldı (Dk.90 M. Ormancı), Barkın Özaşık, Ulaş Candanal

Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy, Farouk, Mustafa Kemal (Dk.83 Güvenç), Halil Turan, Aydın (Dk.83 Doğukan), Emin, Arda (Dk.73 Hamit), Ali Savaşan (Dk.83 Koral) Billy Michael.

Goller: Dk.58 (P) ve 90+5 Emmanuel Akabueze (Miracle Değirmenlik)



AKSA Süper Lig’in ilk haftasında hedefleri şampiyonluk olan iki ekip Miracle Değirmenlik ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.

Miracle Değirmenlik, 6 sezon sonra döndüğü Süper Ligin ilk hafta maçında kendisi gibi şampiyonluk hedefiyle sezona giren Doğan Türk Birliği’ni 1’i penaltıdan olmak üzere Emmanuel’in 2 golüyle mağlup etti. MiracleDeğirmenlik’in ilk kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ozan topu kurtardı.

Sadık Cemil Stadı’nda Değirmenlik bir penaltı atışından yararlanamadığı maçı 2-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

24. dakikada kazanılan penaltı atışında Burak Koçar’ın vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

58. dakikada kazanılan bir diğer penaltı atışını bu kez Akabueze gole çevirdi.

90+5 dakikada Akabuze bir kez daha sahneye çıkarak golünü atarak maçı Değirmenlik’in 2-0 kazanmasını sağladı.



