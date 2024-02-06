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Beşiktaş transfere hız verdi

Beşiktaş'ta, transferde hareketli günler yaşanıyor. Joe Worrall’ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, 2 bölgeye daha takviye yapmak istiyor

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Beşiktaş transfere hız verdi
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Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. NottınghamForrest’tan Joe Worrall’ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, 2 bölgeye daha takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetimin, öncelikle transfer yapmak istediği mevki ön libero. Bu bölge için temaslarını hızlandıran Beşiktaş, kısa süre içerisinde transfer açıklamayı hedefliyor.
Gündemdeki oyuncu MarkoGrujic iken, siyah beyazlıların gizlilikle yürüttüğü bir isim daha olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, bir diğer transferini de 10 numara bölgesine yapmayı planlıyor. Siyah beyazlılar da özellikle teknik direktör FernandoSantos’un bu mevkiye takviye istediği ifade edildi.
Teknik heyetin sıkışan oyunda kilit açacak bir ismi kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Semih Kılıçsoy Avrupa takımlarının radarında
Öte yandan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Avrupa takımlarının radarında. Siyah beyazlı formayla 7 gol kaydeden genç oyuncu için 5 büyük ligden ilgi olduğu öğrenildi.
Özellikle Borussia Dortmund yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy için harekete geçeceği belirtildi. 
 
 
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