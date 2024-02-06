Cimnastikte, Mesarya atılımı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif’in katkılarıyla Dörtyol ve Akdoğan’da 2 kapalı mekânı cimnastik salonuna dönüştürmek için girişimlerine başladı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Mesarya bölgesinde cimnastiği daha da yaygınlaştırmak için girişimlerini sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif’in katkılarıyla Dörtyol ve Akdoğan’da 2 kapalı mekânı cimnastik salonuna dönüştürmek için girişimlerine başladı. Bu hedef doğrultusunda KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif’i ziyaret etti.



Ziyaret ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak 10 bin çocuk hedefimize ulaşabilmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Bu çerçevede Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif’e ziyarette bulunarak bölgesindeki çocuklarımıza hak ettikleri ortamları yaratabilmemiz için fikir alışverişinde bulunduk.

Mevcut devam eden cimnastik çalışmalarımızı ve yeni projeleri hayata geçirilmesi için fikir birliğine varmış olmaktan ötürü çok mutluyuz.

Değerli başkanımıza sporumuza ve çocuklarımıza vermiş olduğu önemden ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

