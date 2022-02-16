Burak Elmas, Torrent ile görüşecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Domenec Torrent ile bir araya gelecek. Elmas, İspanyol çalıştırıcı ile takımın son durumu hakkında görüşecek

Ligde sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, İzmir deplasmanında kazanarak rahat bir nefes almayı planlıyor.

Kritik mücadele öncesinde Başkan Burak Elmas'ın, teknik direktör DomenecTorrent ile görüşeceği öğrenildi.

Elmas'ın, takımın son durumu hakkında İspanyol çalıştırıcıdan bilgi alacağı kaydedildi.

Diğer yandan Galatasaray'da ErickPulgar, Göztepe maçına 11'de başlayacak.

Son maçta yabancı sayısı nedeniyle 11'de olmadığı öğrenilen Şilili futbolcu için Torrent’in farklı kurgular denediği belirtildi.

Pulgar’ın 6 numara görevini üstlenmesi halinde yerli oyuncu tercihi olarak kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç olacak.

Berkan Kutlu'nun forma giymesi ile saha içerisinde 3 yerli futbolcu kuralına uygun hareket edilmiş olunacak.

Bir diğer ihtimal ise Ömer'in sol beke geçmesi ile orta sahada Pulgar ve Cicaldau ikilisinin oynaması.

Bunun birlikte DomenecTorrent takımına hücum çalıştırıyor.

Galatasaray, 59 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 5 maçta 6 gol attı.

Torrent’in antrenmanlarda atak sonlandırmaya yoğunlaştığı gelen haberler arasında.

