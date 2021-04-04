Başakşehir nefes aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek puanını 33'e yükseltti

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel (Dk. 80 Aleksic), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano (Dk. 90+2 Epureanu), Deniz Türüç (Dk. 90+2 Mahmut Tekdemir), Demba Ba (Dk. 80 Crivelli)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 60 Mallan), Ahmed Ildız (Dk. 89 Malle), Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Goller: Dk. 26 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)



Sezona kötü başlayan Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87'de Ömer Ali Şahiner ve 90. dakikada Aleksic attı. Konuk ekibin tek golü ise 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 33'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 32 puanda kaldı.

