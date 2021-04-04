Erzurumspor'un umutları azalıyor

Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 kaybetti

Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile ilk maçına çıkan Erzurumspor kümede kalma yolunda kritik öneme sahip maçta Konyaspor'a 2-1 kaybederek kümede kalma yolunda kritik bir maçta sahadan puan alamadı.

Mücadelenin 9. dakikasında Konyaspor'da Milosevic attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 15.dakikasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Da Costa ile eşitliği sağladı. 25. dakikada penaltı kazanan Konyaspor'da topun başına geçen Cikalleshi penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarının son anlarında Abdülkerim Bardakcı'nın attığı gol ile 2-1 Konyaspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 2-1 Konyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Kümede kalma yolunda kritik maçta 3 puan kaybeden Erzurumspor 27 puanla son sırada kalırken Konyaspor ise puanını 39'a çıkardı.



