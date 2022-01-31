Bartuğ Elmaz Marsilya'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 18 yaşındaki genç oyuncu BartuğElmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaştı.
Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı takım ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Bartuğ, sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzaladığı Marsilya'ya gidecek.
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