Bartuğ Elmaz Marsilya'da

Galatasaray ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan BartuğElmaz, Marsilya'ya imza attı. Fransız ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç futbolcu sezon sonunda Marsilya’ya gidecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 18 yaşındaki genç oyuncu BartuğElmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaştı.

Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı takım ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Bartuğ, sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzaladığı Marsilya'ya gidecek.



