Christian Eriksen yeniden Premier Lig'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, ChristianEriksen'i kadrosuna kattığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, sahada kalp krizi geçirdiği geçen yılın haziran ayından beri sahalardan uzak kalan Danimarkalı futbolcu ChristianEriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 aylık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı. Geçen yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılan Eriksen, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata dönmüştü.

Bu rahatsızlık sonrası kulübü Inter'in sözleşmesini feshettiği Eriksen, bir süredir Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara çıkıyordu.

