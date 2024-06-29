Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz birçok Avrupa kulübünün radarında. Öte yandan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Galatasaray ve milli takımın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılılardaki etkili performansını EURO 2024'te Ay-Yıldızlılarda da sürdürüyor.

Transferin gözdesi konumunda olan Barış Alper Yılmaz, birçok Avrupa ekibini peşinde koşturuyor.

Son olarak Çekya-Türkiye karşılaşmasında maçın oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz için Manchester United, Tottenham ve Napoli'nin harekete geçtiği bildirildi.

Milliyet'in haberine göre Brighton, Eintracht Frankfurt, Bologna ve Leipzig de milli futbolcu için devrede.

GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER KARARI |

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği futbolcuyu Galatasaray yönetimi de astronomik bir teklif gelmediği sürece bırakmak istemiyor.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini de belirledi.

Buna göre Galatasaray 24 yaşındaki futbolcudan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

55 MAÇTA 19 GOLLÜK KATKI |

Geride bıraktığımız sezonda 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 7 gol, 12 asistlik skor katkısı verdi.



