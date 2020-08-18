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Attıkları kadar kaybettiler

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Attıkları kadar kaybettiler
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 6. GruptaGüzelyurt Alpay Volkan Antrenman Sahasında oynanan maçta Kalkanlı ile Tepebaşı 2-2 berabere kaldılar.
Olgun Canik’in yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçerken, her 2 takım da 2’şer puan kaybettiler. İki takımın da birer penaltı vuruşu kullandıkları maçın son anlarında Kalkanlı’dan Murat Sanyol ile Tayfun Soro kırmızı kart gördüler.
Kalkanlı’nın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Tayfun Soro 2, Tepebaşı’nın gollerini ise Rezvan ve penaltıdan Gökhan kaydetti. 2-2’lik beraberlik sonrasında her 2 takım da 7 puana ulaşırken, lider Sadrazam Kayalar’ın 5 puan gerisine düştüler.
 
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