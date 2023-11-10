Atatürk’te kazanan çıkmadı

Süper Ligin 8. Haftasının açılış maçında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadelede ev sahibi Gençlik Gücü ikinci devrede öne geçmesine karşın Doğan T. Birliği son 10 dakikada bulduğu golle maç 1-1 tamamlandı

Lefkoşa Atatürk StadıUtku Hamamcıoğlu, Berk Bağrıkara, Halil Atlar.Emre, Ali(Erin), Turgut Kaan, Afün, Necati, Orhan, Ümitcan, Mahmut(Muhammet), Abu Dumbuya, Hasan(Ahmet Saygı), Peter Ebi.Ozan, Ahmet Sönmez, Emin(Güvenç), Salih Can(Arda), Emre, Mustafa Kemal, Ali(Koral), Farouk, Kenan, Hascan(Selim), Orgil(Salih).Dk. 72 Necati(G.Gücü), Dk. 85 Güvenç(Doğan T. Birliği)AKSA Süper Lig’in 8’inci hafta açılış maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Temposu düşük geçen maçın ilk devresi 0 – 0 berabere tamamlandı.İkinci devrede China Bazaar Gençlik Gücü daha etkili oynadı. Özellikle orta saha üstünlüğünü ele geçiren yeşil beyazlıların Peter Ebi ile bulduğu gol off side gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Emin’in oyundan çıkmasından sonra savunmada bocalayan Doğan Türk Birliği karşısında Necati Genç, ev sahibini 1 – 0 öne geçirdi.Doğan Türk Birliği bu gole 85’inci dakikada oyuna sonradan dahil olan Güvenç Sakallıoğlu ile yanıt verdi. İkinci devrede özellikle Gençlik Gücü skor üstünlüğünü aldığı anlarda Mahmut ve Hasan Akkuyu ile bulduğu iki net gol şansından yararlanamazken maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Bu sonucun ardından Gençlik Gücü 10, Doğan Türk Birliği 14 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Yeniboğaziçi’ne konuk olacak. Doğan Türk Birliği ise Miracle Karşıyaka’yı konuk edecek.