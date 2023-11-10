Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet

Beşiktaş Kulübü, futbol takımı teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile kendisinin isteği üzerine yollarının ayrıldığını açıkladı. Akşam saatlerinde ise, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılaz’ın istifası sonrasında yeni teknik direktör olarak Rıza Çalımbay’la anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci kez görev alacak Rıza Çalımbay'a başarı dileğinde bulunuldu.

Deneyimli teknik adam için bugün saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA BURAK YILMAZ DÖNEMİ 6 MAÇ SÜRDÜ

Beşiktaş'ta teknik sorumluluk görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının başında 6 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, Yılmaz yönetiminde 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı

Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi.

Siyah-beyazlı takım, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde İstanbulspor ile Gaziantep FK'ye üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a yenildi. "Kara Kartal", UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.

