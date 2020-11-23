Aslan evinde Kayserispor'a takıldı

Galatasaray: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Turgut Doman, İsmail Şencan, Süleyman Özay
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 69 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Diagne
Hes Kablo Kayserispor: Lung (Dk. 46 İsmail Çipe), Krvzic (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Sapunaru, Kolovetsios, Yasir Subaşı (Dk. 43 Aziz Eraltay), Lennon, Campanharo, Attamah, Muğdat Çelik, Fernandes (Dk. 66 Miguel Lopes), Alibec (Dk. 46 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 63 Diagne (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 71 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekipten Muğdat Çelik'in kırmızı kart gördüğü maç 1-1 sona erdi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin 63. dakikasında ev sahibi takım Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
62. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan konuk ekip 71'de Campanharo'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1.
Bu sonucun ardından 3. sıradaki Galatasaray puanını 17'ye, düşme hattından çıkmak isteyen Kayserispor ise 7'ye yükseltti.