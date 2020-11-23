banner480
banner572
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
39 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
34 0
 
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
18 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
42 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
24 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
39 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
17 0
banner529
banner570

Aslan evinde Kayserispor'a takıldı

banner476

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekipten Muğdat Çelik'in kırmızı kart gördüğü maç 1-1 sona erdi

Aslan evinde Kayserispor'a takıldı

Galatasaray: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Turgut Doman, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 69 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Diagne

Hes Kablo Kayserispor: Lung (Dk. 46 İsmail Çipe), Krvzic (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Sapunaru, Kolovetsios, Yasir Subaşı (Dk. 43 Aziz Eraltay), Lennon, Campanharo, Attamah, Muğdat Çelik, Fernandes (Dk. 66 Miguel Lopes), Alibec (Dk. 46 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 63 Diagne (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 71 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekipten Muğdat Çelik'in kırmızı kart gördüğü maç 1-1 sona erdi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin 63. dakikasında ev sahibi takım Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 
62. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan konuk ekip 71'de Campanharo'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1. 
Bu sonucun ardından 3. sıradaki Galatasaray puanını 17'ye, düşme hattından çıkmak isteyen Kayserispor ise 7'ye yükseltti. 
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.