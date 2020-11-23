banner480
banner572
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
39 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
34 0
 
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
18 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
42 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
24 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
39 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
17 0
banner529
banner570

Taekwondocular Raif Denktaş’ı andılar

banner476

Geleneksel Raif Denktaş Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Hapkido) Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları yapıldı

Taekwondocular Raif Denktaş’ı andılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel Raif Denktaş Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Hapkido) Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Şampiyonlar Taekwondo Judo Karate Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan renkli kuşaklardan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Durusu Yenice 2.Cemresu Karagöz 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Melissa Erarslan 2.Meliz Mina 3.Gülcan Abdullah

3.Kategori: 1.Gizem Gürpınar 2.Hande Erşahin 3.Buse Çevik

4.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Rabia Tarım 3.Seden Abu Kıshık

5.Kategori: 1.Fatima Ghaderi 2.Zeynep Kuday 3.Tuba Şenel

6.Kategori: 1.Gülnaz Edalı 2.Gözde Oğuz Abu Kıshık 3.Betül Kara

7.Kategori: 1.Pınar Karasay 2.Akasya Aylin Uzkara 3.Selma Güngör

ERKEKLER HYONGPUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Daniel Korsunov 2.Fedor Fedorov 3.Mikael Kara

2.Kategori: 1.Pars Şahin 2.Muhammed Mahmood 3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Ziya Berk Alav 3.Çınar Karasay

4.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Agit Yenice 3.Ömer Faruk Solak

5.Kategori: 1.Osman Andy Anıldı 2.Halil Bildik 3.Çetin Çiftsüren

6.Kategori: 1.Ahmet Kocabaş 2.Şevket Bilgin 3.Mehmet Güzelmansur

7.Kategori: 1.Mervan Bayrakçı 2.Ahmet Solak 3.Sina Irmak

KARATE PYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Derya Celaleddinoğlu 2.Barış Sofuoğlu 3.Luca Agulina

2.Kategori: 1.Viktoriya Alpsaran 2.Georgiy Voronov 3.Artem İvanov

3.Kategori: 1.Aleksandra Khomyshina 2.Timur Leonov 3.Konstantin Fedosiuk

4.Kategori: 1.Sofia Raskin 2.Erdem Giden 3.Berk Fidan

5.Kategori: 1.Simirna Erk 2.Tarlan Tlevov

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.