Taekwondocular Raif Denktaş’ı andılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel Raif Denktaş Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Hapkido) Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.
Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Şampiyonlar Taekwondo Judo Karate Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan renkli kuşaklardan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti.
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Durusu Yenice 2.Cemresu Karagöz 3.Didem Yener
2.Kategori: 1.Melissa Erarslan 2.Meliz Mina 3.Gülcan Abdullah
3.Kategori: 1.Gizem Gürpınar 2.Hande Erşahin 3.Buse Çevik
4.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Rabia Tarım 3.Seden Abu Kıshık
5.Kategori: 1.Fatima Ghaderi 2.Zeynep Kuday 3.Tuba Şenel
6.Kategori: 1.Gülnaz Edalı 2.Gözde Oğuz Abu Kıshık 3.Betül Kara
7.Kategori: 1.Pınar Karasay 2.Akasya Aylin Uzkara 3.Selma Güngör
ERKEKLER HYONGPUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Daniel Korsunov 2.Fedor Fedorov 3.Mikael Kara
2.Kategori: 1.Pars Şahin 2.Muhammed Mahmood 3.Zeynel Yıldırım
3.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Ziya Berk Alav 3.Çınar Karasay
4.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Agit Yenice 3.Ömer Faruk Solak
5.Kategori: 1.Osman Andy Anıldı 2.Halil Bildik 3.Çetin Çiftsüren
6.Kategori: 1.Ahmet Kocabaş 2.Şevket Bilgin 3.Mehmet Güzelmansur
7.Kategori: 1.Mervan Bayrakçı 2.Ahmet Solak 3.Sina Irmak
KARATE PYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Derya Celaleddinoğlu 2.Barış Sofuoğlu 3.Luca Agulina
2.Kategori: 1.Viktoriya Alpsaran 2.Georgiy Voronov 3.Artem İvanov
3.Kategori: 1.Aleksandra Khomyshina 2.Timur Leonov 3.Konstantin Fedosiuk
4.Kategori: 1.Sofia Raskin 2.Erdem Giden 3.Berk Fidan
5.Kategori: 1.Simirna Erk 2.Tarlan Tlevov