Antrenörler Derneği 40.Yıl kokteyligerçekleşiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği kuruluşunun 40.yılında yarın akşam 40.Yıl Kokteyli düzenliyor. Gecede 46 antrenör ödüllendirilecek

Hasan Topaloğlu başkanlığında çalışmalarına ve aktivitelerine yoğun bir şekilde devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği 40. yıl kokteyli yarın akşam yapılıyor.

13 Şubat 1984 yılında kurulan KKTFAD 40.yılı münasebeti nedeniyle spor paydaşlarını bir futbol gecesinde bir araya getiriyor.

Bu akşam Lefkoşa'da Paradise Park'ta düzenlenen geceye KTFF, Kulüpler Birliği, Hakemler Derneği, KTSYD, MHK, Futbolcular Derneği ve Liglerimizde mücadele eden kulüp başkanları ile Bakanlar ve spor adamları davet edildi.

Tüm antrenörlerin davetli olduğu gecede başarılı olan teknik adamlarda unutulmadı.

1984 yılında kurulan KKTFAD kuruluşundan bugüne kadar 1984 yılından 2024 yılına kadar süper ligde şampiyonluk yaşayan teknik adamlarda ödüllendirilerek onurlandırılacak.

Bunun yanında geçen sezon başlatılan liglerde ayın başarılı teknik adamlarında da ilk devrenin son 5 haftasının ve ikinci devrenin ilk 5 haftasının başarılı hocaları da ödüllendirilecek.

Ayrıca U16 liginde şampiyon ve finalist hocalar da gecede onurlandırılacak.

