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U-16 Bölge Karmaları 4. Hafta maçlarına çıkacak

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U-16 Bölge Karmaları 4. Hafta maçlarına çıkacak
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Asbuzu U16 Ligi Bölge Karmaları'nda 4. Hafta karşılaşmaları Salı günü oynanacak.
Bölge karmalarının 4. hafta maçlarının programı aşağıdaki gibidir. Tüm maçlar saat 15.30'da başlayacak.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Güzelyurt/Lefke Karması
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Gazimağusa Karması - İskele Karması
Turunçlu Hasan Bardakko Stadı: Mesarya Karması - Lefkoşa Karması
 
 
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