U-16 Bölge Karmaları 4. Hafta maçlarına çıkacak

Asbuzu U16 Ligi Bölge Karmaları'nda 4. Hafta karşılaşmaları Salı günü oynanacak.
Bölge karmalarının 4. hafta maçlarının programı aşağıdaki gibidir. Tüm maçlar saat 15.30'da başlayacak.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Güzelyurt/Lefke Karması
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Gazimağusa Karması - İskele Karması
Turunçlu Hasan Bardakko Stadı: Mesarya Karması - Lefkoşa Karması
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