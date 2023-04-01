Aksa futbol liglerinde günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Gönyeli – Çetinkaya: 0 – 3
Mağusa T. Gücü – Lefke: 3 – 0
Merit A. Yeşilova – Mesarya: 1 – 2
2 Nisan Pazar
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan T. Birliği: (Mehmet Sezener)
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Y. Dumlupınar (Ferhat Tuna)
Şht. Hüseyin Ruso Stadı:CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı (Serhan Şimşek)
Atatürk Stadı: Yenicami – Göçmenköy (Osman Özpaşa)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Binatlı – Esentepe: 0 – 0
İncirli – Yalova: 0 – 2
Yeniboğaziçi – Girne H. Evi: 2 – 1
Düzkaya – Ünimar Maraş: 4 – 1
Yenierenköy – M. Karşıyaka: 1 – 3
2 Nisan Pazar
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)
İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Mormenekşe (Emre Öztaşlı)
M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Dörtyol (Hüseyin Eyyüpler)
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