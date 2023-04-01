Yeniboğaziçi kafaları konuşturdu

Yeniboğaziçi konuk ettiği Girne Halk Evi karşısında zorlandığı karşılaşmada ilk yarıda Turgut Kaçar, ikinci yarıda ise Ahmet Arıtaş’ın kafa golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti

Stat:

Hakemler: Mustafa Öztuğay, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet V. Çelik

Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin(Çağrı), Ahmet Arıtaş, Ali Özay, Barış, Burak, Mehmet Çağakan (Hasan Kaffaoğlu), Serhat(Mustafa), Zübeyir(Yıldıray), Ahmet Kuşaf (Doğanalp) Turgut.

Girne H. Evi: Feyyaz, Mahmut, Yaşar, Mehmet, Asrın(Erdi), Halil, Kayra(Hüseyin), Arda, Tahir(Ahmet Coşkun), Ayden(Mehmet Erfinike), Tunahan

Goller: Dk. 43 Turgut ve Dk. 73 Ahmet Arıtaş(Y.Boğaziçi), Dk. 48 Arda (GHE)





Aksa 1. Ligin 24. Hafta karşılaşmasında liderin takipçisi Yeniboğaziçi konuk ettiği

İlk devresi orta alanda karşılıklı top kayıplarıyla geçen mücadelede takımlar pozisyon üretmekte zorlandılar.

Dk. 16 Girne Halk Evi'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Halil Esen'in güzel frikiğini kaleci Remzi direk dibinden kornere çeldi.

Dk.19 Girne Halk Evi atağında Arda'nın defans arkasına attığı topla buluşan Ayden kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.

Dk. 23 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Serhat ortaya çevirdiği topa ayak koyan Turgut'un vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.

Dk.38 Yeniboğaziçi atağında sol kanattan Barış'ın ortasında kalecinin tokatladığı top kısa düştü. Topla buluşan Zübeyir'in vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.43 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Çağakan'ın ortasında Turgut kaleciden önce topa kafayı vurarak ağlara gönderdi. 1-0

İlk devre 1-0 Yeniboğaziçi üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan konuk Girne Halk Evi beraberlik golünü de erken buldu.

Dk. 48 Girne Halk Evi atağında Tunahan’ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanında topla buluşan Arda Olagoke güzel vir şutla topu ağlara göndererek skoru 1- 1 yaptı.

Bu golün ardından Yeniboğaziçi takımı galibiyet için yüklenmesine karşı pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 73. Yeniboğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşta Girne Halk Evi ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Ahmet Arıtaş kafayla topu ağlara göndererek skoru 2 -1 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince maç Yeni Boğaziçi 2 – Girne Halk Evi 12 şeklinde tamamlandı

Yeniboğaziçi Osman Ergün M. Stadı: Mustafa Öztuğay, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet V. Çelik: Remzi, Burçin(Çağrı), Ahmet Arıtaş, Ali Özay, Barış, Burak, Mehmet Çağakan (Hasan Kaffaoğlu), Serhat(Mustafa), Zübeyir(Yıldıray), Ahmet Kuşaf (Doğanalp) Turgut.: Feyyaz, Mahmut, Yaşar, Mehmet, Asrın(Erdi), Halil, Kayra(Hüseyin), Arda, Tahir(Ahmet Coşkun), Ayden(Mehmet Erfinike), Tunahan: Dk. 43 Turgut ve Dk. 73 Ahmet Arıtaş(Y.Boğaziçi), Dk. 48 Arda (GHE)Aksa 1. Ligin 24. Hafta karşılaşmasında liderin takipçisi Yeniboğaziçi konuk ettiği Girne Halk Evi ’ni zor da olsa 2 -1 mağlup ederek 2. sıradaki yerini korumasını bildi.İlk devresi orta alanda karşılıklı top kayıplarıyla geçen mücadelede takımlar pozisyon üretmekte zorlandılar.Dk. 16 Girne Halk Evi'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Halil Esen'in güzel frikiğini kaleci Remzi direk dibinden kornere çeldi.Dk.19 Girne Halk Evi atağında Arda'nın defans arkasına attığı topla buluşan Ayden kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.Dk. 23 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Serhat ortaya çevirdiği topa ayak koyan Turgut'un vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.Dk.38 Yeniboğaziçi atağında sol kanattan Barış'ın ortasında kalecinin tokatladığı top kısa düştü. Topla buluşan Zübeyir'in vuruşunda top üstten auta gitti.Dk.43 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Çağakan'ın ortasında Turgut kaleciden önce topa kafayı vurarak ağlara gönderdi. 1-0İlk devre 1-0 Yeniboğaziçi üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci devreye iyi başlayan konuk Girne Halk Evi beraberlik golünü de erken buldu.Dk. 48 Girne Halk Evi atağında Tunahan’ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanında topla buluşan Arda Olagoke güzel vir şutla topu ağlara göndererek skoru 1- 1 yaptı.Bu golün ardından Yeniboğaziçi takımı galibiyet için yüklenmesine karşı pozisyon üretmekte zorlandı.Dk. 73. Yeniboğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşta Girne Halk Evi ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Ahmet Arıtaş kafayla topu ağlara göndererek skoru 2 -1 yaptı.Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince maç Yeni Boğaziçi 2 – Girne Halk Evi 12 şeklinde tamamlandı