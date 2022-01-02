Akova’ya, Türkmenköy çelmesi

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grupta zirvede bulunan Akova konuk olduğu Türkmenköy deplasmanından 3 -3 eşitlikle ayrıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı.

2022 yılının ilk maçları olan 3. hafta maçında İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grupta Türkmenköy ile Akova, AdemNural Stadı Stadında karşılaştılar. Ömer Doğru’nun yönettiği maç gol düellosu şeklinde geçerken maç 3 – 3 berabere tamamlandı.

İlk devresi 2 – 2 tamamlanan maçta Türkmenköy’ün gollerini Umut ve biri penaltıdan Muhammed Ekin 2 attı. Akova’nın golleri ise Osman, Deniz ve Oğuzhan’dan geldi.

