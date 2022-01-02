Vadili, Geçitkale’den lider döndü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı.
2022 yılının ilk maçları olan 3. hafta maçında Geçitkale ile Vadili, Geçitkale Stadında karşılaştı. Sabriye Atikoğlu’nun başarıyla yönettiği maçı deplasman ekibi Vadili, Uğur Ökeli’nin 2, Ekrem Aktaş ve Furkan Çırakoğlu’nun golleriyle 4 – 1 kazandı. Bu galibiyetle Vadili 7 puanla, İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grupta liderliğe yükseldi.
Henüz galibiyetle tanışmayan ve 1 puanda kalan Geçitkale’de kaleci Gürkan yaptığı kurtarışlarla farkın büyümesini önleyen isim oldu.
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