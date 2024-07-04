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Yarı finalist kim olacak?

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Yarı finalist kim olacak?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, bugün karşı karşıya gelecek.
Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.
Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.​​​​​​
Çeyrek final yolları
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.
Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.
 
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