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Türkiye - Hollanda maçına Fransız hakem

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Türkiye A Milli Takımının Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

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Türkiye - Hollanda maçına Fransız hakem
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Fransız hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi Felix Zwayer olacak. VAR'da ise Jerome Brisard görev yapacak.
Clement Turpin 2024 Avrupa Futbol Şampiynası'nda şu ana kadar 2 maç yönetti. Turnuvanın açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasında düdük çalan Turpin, C grubunda İngiltere ile Slovenya'nın golsüz berabere kaldığı mücadelede görev yaptı.
Hollanda - Türkiye maçı Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Berlin Olimpiyat Stadında oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
 
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